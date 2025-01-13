Kamu emekçileri tüm yurtta iş bıraktı

İktidarın emekçi ve emekliye layık gördüğü sefalet ücreti ve zammına karşı kamu emekçileri ülke genelinde iş bıraktı.

Emekçiler, yüzde 11,54’lük zamma karşı yurdun dört bir yanında meydanlara çıktı.

5 KONFEDERASYON ORTAK ÇAĞRI YAPMIŞTI

İş bırakma eylemi için Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR SEN), Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM-SEN) ve Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonunun (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) ortak çağrı yapmıştı.

Kamu emekçileri, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine açıklandığı ilk anda tepkiler göstermiş, emekçilerin hissettiği enflasyon üzerinden zam yapılmasını talep etmişti.

Sabah saatlerinde SGK Genel Müdürlüğü önünde buluşan büro emekçileri, “Bu işyerinde grev var” yazılı pankartı kurumun kapısına astı.

Fotoğraf: Evrensel

İş bırakan kamu emekçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na doğru yürüyor.

Burada KESK tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

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