Kamu emekçileri ülke genelinde iş bıraktı

6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı. Sendikalar hükümetin zam tekliflerinin beklentinin çok altında kaldığını vurgulayarak bir günlük (18 Ağustos) iş bırakma kararı aldı.

Özellikle ulaştırmayı etkileyen grev kararlarının ardından İzmir, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri durdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli sabah saatlerinde kısa süreli iş bırakma eylemi yaptı. İZBAN seferleri bir süre sonra yeniden başladı.

Çok sayıda kamu binası boş kaldı

Ankara'da iş bırakan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi emekçiler, Milli Kütüphane önünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüdü. Burada basın açıklaması yapıldı.

Kamu-sen Genel Başkanı Önder Kahveci tarafından yapılan açıklamada, memur ve memur emeklilerinin üretimden gelen güçlerini kullandığı vurgulandı. Kahveci, "Haklarımız için üretimden gelen gücümüzü kullanıyor ve tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Bugün burada yalnızca kendi geleceğimiz için değil, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon insanımız için toplandık" diye konuştu.

BU ORANLAR MUTFAKTAKİ YANGINA ÇARE OLUR MU?

Hükümetin 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam teklifine tepki gösteren Kahveci, "Bu oranlar mutfaktaki yangına çare olur mu? Kiraların maaşları aştığı bir ülkede memura nefes aldırır mı? Elbette ki hayır. Bu teklif milyonların alın terini yok sayıyor, bu nedenle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli maaşlarının insanca yaşamaya yetmediğini vurgulayan Kahveci, "Akaryakıta gelen zamlar, vergiler, pazardaki fiyat artışları, kiralar... Hepsi enflasyonun üzerinde. Büyükşehirlerde memurlar barınamaz hale geldi. Emeklilerimiz temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor" diye konuştu.

Bazı yöneticilerin iş bırakan memurlar hakkında işlem yapılacağını söylediğini aktaran Kahveci, duruma tepki gösterdi. Kahveci, "Buradan bazı işgüzar yöneticilere de sesleniyorum. Memurlar iş bırakıyor diye işlem yapacağını ifade edenler çıkıyor. Hiç kimse iş bırakan Türkiye Kamu-Sen üyesine idari işlem tesis edemez. Tesis edenin de alnını karışlarım" dedi.

KESK: BU AKLIMIZLA DALGA GEÇMEKTİR

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) da, bağlı sendikalarıyla birlikte Ankara'da Milli Kütüphane önünde buluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüyen KESK, kitlesel yürüyüşün ardından Birleşik Kamu-İş, BASK, DMK, HAK-SEN, YURT-SEN ve ASİM-SEN’le bakanlık önünde buluştu.

Burada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, iktidarın sunduğu teklif için "Bu aklımızla dalga geçmektir" dedi.

