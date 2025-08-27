Kamu emekçilerinden bakanlık önünde protesto: "Bu düzenin sorumlusu AKP iktidarı ve Erdoğan'dır"

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Milyonları yoksulluğa mahkum edecek sefalet oranları tepki çekti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde memur ve memur emeklisi için belirlenen zam oranına tepki gösterdi.

Basın açıklamasına Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de katıldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Maliye Bakanlığı'nın önünde 1 aydır yaşanan tiyatro oyununun sonuna geldiğimizi ama nasıl geldiğimizi ifade edeceğiz. 7 dönemdir devam eden toplu sözleşme süreci, 8'inci döneme geldi. 4688 sayılı yasada hükümet, bilerek memur, memur emeklileri ve ailelerini nasıl yoksul ve aç bırakırım maddelerini sırasıyla yasaya yazmış. Grev hakkını yasaya koymayarak, anlaşmazlık olduğunda Hakem Heyeti adı altında tamamen hükümetin kendisinin kurguladığı ama asla emekçinin kazanamadığı bir sistem kurmuş" dedi.

Yıldırım, açıklamasında şunları söyledi: "7 dönemdir devam etti, 8'inci döneme geldik Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ilk kez Türkiye'nin üçüncü büyük konfederasyonu olarak masada yerini aldı. Ve ilk toplantıda Çalışma Bakanı'na bizzat yüzüne bakarak söyledim; 'Birleşik Kamu İş Konfederasyonu 7 dönemdir oynadığınız tiyatro oyununun bir benzerinin 8'inci dönemde oynanmasını ve o tiyatronun figüranı olmayacağımı' ifade ettik."

Orhan Yıldırım, şöyle devam etti: "Birleşik Kamu İş Konfederasyonu makam araçlarında oturanların kazanmalarına müsaade etmeyeceğiz, belediye otobüslerini duraklarda bekleyen vatandaşların kaybetmelerine müsaade etmeyeceğiz. Villalarda, rezidanslarda oturanların değil; kiralarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımızın yanında olacağız."

MEMURLARIN TALEPLERİ

Taleplerinden bahseden Yıldırım, "Lüksten, şatafattan asla fedakarlık yapmayanlar şimdi diyor ki, 'Emekçiler yemek porsiyonlarını küçültsün.' İstediğimiz tek bir şey var dedik; alın terimizini hakkı, insanca yaşayacağımız ücret, kiramızı rahat ödemek, evde yiyecek olduğumuz gıdaları rahat almak, çocuğumuzun okul masraflarını borçlanmadan almak. Başka hiçbir talebimiz olmadığını söyledik" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yönetiliyoruz. Bizlere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirilirken allayarak pullayarak denildi ki; 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelirse Türkiye uçacak, maaşlar yükselecek, her şey ucuzlayacak.' Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu ülkeye faydalı olacağı yalanını söylediniz. Halkı kandırarak anayasa değişikliği yaptırdınız. Ama gelinen noktada asgari ücretli aç, çiftçi aç, emekli aç, memur aç, bu ülkenin 80 milyonu yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşıyor."

ERDOĞAN'A TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Yıldırım, şunları ifade etti:

"Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak dedik ki; bunun tek bir müsebbibi var, Saray'da oturan Cumhurbaşkanı'dır. Ülkeyi yöneten, onların atadığı Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı değil... Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, bu mücadeleyi, bu kavgayı bitirmeyeceğiz. Bütçe görüşmelerine kadar Türkiye'de ne kadar kasaba, ne kadar şehir, ne kadar parti, sivil toplum derneği varsa emin olun Türkiye'de bu açlık ve sefalete karşı koymaya bu halkı tüm demokratik teamüller çerçevesinde, demokratik haklarımızı kullanarak Saray'a da, Saray'ın önüne de götürürüz. Sesimizi orada duymak istiyorlarsa orada da duyururuz."

KADEM ÖZBAY: BU DÜZENİN SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise yaptığı açıklamada, "Bir kez daha biz malumun ilanını gördük. Bu süreç başladığında da hemen hemen herkes emekçiye, memura, öğretmene ne verilebileceğini, ne teklif edebileceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyordu" ifadelerini kullandı.

Özbay, şunları söyledi: "Mİlyonlarca insanı, insanca yaşam koşullarından uzaklaştırıyorsunuz. Biz barınmadan ulaşıma, sosyal yaşamdan tatil hakkımıza kadar insanca yaşam koşulları istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve iktidara tepki gösteren Özbay, şunları söyledi: "Erdoğan'a ve bizim ilk sözümüz de son sözümüz de, bu düzenin sorumlusu 23 yılın sonunda emeklisini, çocuğunu aynı evin içerisinde çalışır duruma getiren AKP iktidarı ve şahsım devleti anlayışının sorumlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hepimiz biliyoruz ki, bu işveren heyetinde de, Maliye Bakanlığı'nda da aslında şahsım devleti anlayışının, saray düzeninin, oranın lüksünün sürmesi, halkın bütçesinden oraya bir geçim kaynağı aktarılması içindir."

CHP'Lİ KARATEPE: ORGANİZE KÖTÜLÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ise basın açıklamasında yaptığı konuşmada, "Dün açıklanan kararla bir kez daha gördük ki Türkiye'de kamu çalışanları, organize bir kötülük ile karşı karşıya. Bu organizasyonun bir tarafını iktidar ve ekonomi yönetimi oluştururken, diğer kısmını adında sendika olan fakat sendikanın s'si ile bir ilişkisi olmayan bir yapı olduğunu net bir biçimde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakem Kurulu kararının kabul edilebilir bir yanı olmadığını vurgulayan Karatepe, "Bu rakam, kamu personelini yoksulluğa mahkum etmekten başka bir sonuç doğurmayacak" diye konuştu.