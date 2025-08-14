Kamu emekçilerinden uyarı grevi kararı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) çağrısıyla bir araya gelen ASİM-SEN, BASK, BİRLEŞİK KAMU-İŞ, DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU, HAK-SEN ve YURT-SEN uyarı grevine gidiyor.

Kamu İşveren Heyeti’nin ikinci teklifini açıklayacağı 15 Ağustos’ta bütün illerde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) önünde ortak eylem kararı alındığı bildirilirken 18 Ağustos tarihinde ise 1 günlük uyarı grevi (iş bırakma) kararı alındı.

NE OLMUŞTU?

En az 10 milyon yurttaşı ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde iktidarın masaya koyduğu teklif tepkilere neden oldu. Önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan teklifte ilan edilen zam oranları, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin her iki 6 ayı için de yüzde 4’er oranında artış olmuş, kümülatif artış ilk yıl için yüzde 16,6’da, ikinci yıl için yüzde 8,16’da kalmıştı.

AKP’nin teklifine karşılık 11 hizmet kolunun 10’unda kamu emekçisini temsil etme iddiasıyla masaya oturan Memur-Sen’in talebi ise ilk yıl için kümülatif olarak yüzde 88’e, ikinci yıl için yüzde 46’ya tekabül ediyordu. Böylece masada işveren ile işçi taraflarının teklifleri arasındaki makas farkı, adeta uçuruma dönüştü.