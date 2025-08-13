Kamu emekçilerinden zam teklifine tepki: "İktidar sefalet, yoksulluk, güvencesizlik teklif etmiştir"

Hükümetin kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026 yılına ilişkin önerdiği zam teklifine sendikalar tepki gösterdi. Diyarbakır’da Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde Defterdarlık önünde bir araya gelen kamu çalışanları, hükümetin zam teklifine tepkilerini düzenledikleri basın toplantısıyla dile getirdi.

Kamu emekçileri adına açıklamayı yapan KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Serdar Keskin, hükümetin bir artışı değil sefalet, yoksulluk, güvencesizliği teklif ettiğini söyledi.

Hükümetin 2026 ilk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay yüzde 6, 2027 ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 teklif ettiğini hatırlatan Keskin, şöyle konuştu:

"İktidar 4 milyon kamu emekçisine, 2,5 milyon emekliye, aileleri ile 25 milyonluk devasa bir kitleye bir artış değil sefalet, yoksulluk, güvencesizlik teklif etmiştir. Bir kez daha ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar. Geride bıraktığımız 7 dönemde olduğu gibi iktidarın senaryosunu yazdığı oyunda başrolde oynayan konfederasyon önce itiraz edecek ama en ufak bir eylemde bulunmayacak, grev hakkını kullanmayacak, bir ihtimal taban tepkisini bloke etmek için geçen dönemde olduğu gibi noter vazifesi gören hakem heyetine gidecek ve hakem heyeti eliyle iktidarın teklifi büyük oranda kabul edilecek. Böylece hem iktidar hem yandaş konfederasyon tepkileri minimalize ederek, iki yıl daha kamu emekçileri ve emeklilerini açlık ve sefalete mahkum edecekler. Kamu İşvereni heyeti bu teklifiyle kamu emekçileri ile ve mevcut aylıkları yoksulluk sınırının dörtte birine denk gelen emeklilerle dalga geçmeye devam edeceğini ilan etmiştir. Dolayısıyla hiç kimsenin bu teklife bir değer yükleme çabasına girmeye, 'maaş artışlarının üzerine bir, iki puan ilave edilirse çözülür' yaklaşımı sergilemeye, kamu emekçilerinden gizli kapalı kapılar ardında pazarlıklar yürütmeye, kamu emekçilerinin temel hiçbir sorununu çözmeyen teklifleri kabul etmeye hakkı yoktur. Çalışma Bakanı aklımızla alay edercesine 'müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde uzlaşmayla sonuçlanacağını ümit ediyorum' diyor. 7 dönemdir yaptıkları uzlaşmanın sonuçları ortada iken yeni bir uzlaşmanın daha fazla sefalet ve yoksulluk olacağı çok açıktır. Bu teklifle uzlaşma değil ancak ve ancak mücadele edilir. Masadaki konfederasyon ve sendikalar, eğer kamu emekçilerinin, emeklilerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak istiyorsanız yapacağınız şey bellidir."

"KAMU EMEKÇİSİ VE EMEKLİSİ İLE DALGA GEÇEN TEKLİFLERİN ALTINA İMZA KOYMAYIN"

KESK olarak, hükümetin teklifini kabul etmeyeceklerini dile getiren Keskin, "Yıllardır kamu emekçilerinin en temel sorunları olan insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli istihdam, ilave seyyanen ödenek tutarının çalışanların taban aylığına, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıtılması, gelir vergisi adaletsizliğinin, ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi, mülakatın kaldırılması başlıklarını görmeyen, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi ile dalga geçen tekliflerin altına imza koymayın. Aksi takdirde hepimiz kaybetmeye devam edeceğiz. Sizler ise tarihe büyük büyük laflar edip bu kayıpların altına imza koyanlar olarak geçeceksiniz. Biz KESK olarak her zaman olduğu gibi bugün de kamu emekçilerinin, emeklilerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak için üzerimize düşen görev ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye hazırız" dedi.