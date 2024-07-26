Kamu emekçilerinin dayanacak gücü yok

Ekonomi Servisi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), Ankara Şubeleri servislerin kaldırılmasına karşı SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul da katıldı. Açıklamayı Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Erdoğan okudu.

BES-AR’ın hesapladığı rakamlara göre 2024 yılının ilk 6 ayında emekçilerin enflasyonunun yüzde 30,98 olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çıktığı günden bu yana iş yerlerinden başlayarak başta servis hakkımız için alkışlı protesto eylemleri, basın açıklamaları ile SGK Başkanlığı’nı uyardık. Tüm sendikalara ortak mücadele çağrısında bulunduk. SGK emekçilerinin hakları için ‘gelin hep beraber üretimden gelen gücümüzü kullanmaya var mısınız, yok musunuz?’ dedik. Maalesef yanıt alamadık. Artık söz SGK emekçisinde! SGK emekçisi grev kararı alırsa biz de bu kararı uygulayacağız" diye konuştu.