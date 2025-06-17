Kamu emekçisi “Bermuda şeytan üçgeni”ni kabul etmiyor

Haber Merkezi

Kamu emekçilerini ilgilendiren ve 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için süreç Temmuz ayında başlayacak. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde emekçilerin taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı. KESK adına basın açıklaması, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz tarafından okundu. Türkiye’nin uzun süredir ekonomik, siyasal ve sosyal “fay hatlarının” daha da kırılgan hale geldiğini, sarsıntıların, bunalımların her alanda derinleştiğini söyleyen Karagöz, “Vahşi kapitalist sistemin hayat bulduğu her ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu bunalımların, krizlerin faturası hep emeğe, emekçilere kesiliyor” dedi.

Karagöz açıklamasında özetle şunları söyledi: "14 senedir ‘toplu sözleşme’ adı ile sürdürülen bu sistemde kaybeden taraf her zaman hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçileri ve emeklileri olmuştur. Çünkü ortada gerçek anlamda bir TİS masası yoktur. Bu garabet sistemde masada tüm yetki iktidara, uyuşmazlıkta ise iktidarın gölgesi olan Hakem Kurulu’na devredilmiştir. 7 milyon kamu emekçisi iktidar-hakem-yandaş yapıdan oluşan Bermuda Şeytan Üçgeni içine hapsedilmiş, üstelik haklarını koruyacak en önemli silahtan yani grev hakkından mahrum bırakılmıştır."

İktidarın göstermelik müzakerelerini kabul etmediklerini söyleyen Karagöz, konfederasyonun merkezi işyerlerinde masalar kurarak TİS için görüş alışverişinde bulunmaya hazırlandığını söyledi.