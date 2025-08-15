Kamu emekçisi birleşik bir mücadele için hazır

Ebru ÇELİK

En az 10 milyon yurttaşı ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin masaya koyduğu düşük zam teklifi sokakta yankı bulmaya devam ediyor. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacak ikinci teklifin de ilk teklif gibi yetersiz kalması durumunda kamu emekçisi konfederasyonları, ülke genelinde iş bırakma eylemlerine başlayacaklarını duyurdu. Konfederasyonlar, teklifin beklentinin altında kalması halinde 18 Ağustos'ta 81 ilde iş bırakılacağına vurgu yaptı.

Işıkhan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ilk teklifte, 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin her iki yarısı için ise yüzde 4’er artış öngörüldü. Teklifin, kamu emekçilerinin beklentisinin çok altında kalması, sendikaları harekete geçirdi. Konfederasyonlar “Bu teklifi kabul etmiyoruz” diyerek yurt genelinde eylemlerini sürdürdü. T. Kamu-Sen dün 81 ilde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sokağa çıktı. Sağlık-Sen ve Emekli Memur-Sen de Bakanlık önünde eylem gerçekleştirdi. Eğitim-Bir-Sen ise Milli Eğitim Bakanlığı önüneydi. Birleşik Kamu-İş’in eylemi ise İzmir’de gerçekleştirildi. Bugün ise gözler Işıkhan’ın açıklayacağı ikinci teklifte.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkan Ahmet Karagöz, tüm konfederasyonları "Konfederasyonlar Birliği" olarak bir araya gelip birlieşik bir mücadele hattı örmeye davet ettiklerini söyledi. KESK'in daveti üzerine Birleşik Kamu-İş, Devlet Memurları Konfederasyonu, Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu ve Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası toplantıya katılırken, hükümet yanlısı Memur-Sen ve Kamu-Sen’in davete katılım sağlamadı.

GENEL GREVE HAZIRIZ

Karagöz, alınan toplu kararlara ilişkin “Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulacak yeni zam oranlarının taleplerimizi karşılamayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle teklif açıklandığında, konfederasyonlarla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmayı planlıyoruz. 18’inde ise üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Merkezi buluşma noktamız Bakanlık önü olacak. Yerellerde de ortak basın açıklamaları yapılacak. Süreci bu konfederasyonlarla birlikte yürütmeye özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Karagöz, hükümet tarafından açıklanacak ikinci teklifin, taleplerin ve enflasyonun çok altında kalacağı öngörüldüğünü, emekçilerin yoksulluk sınırı altında maaş alamamaları için gelecek teklifi kabul etmeyerek ülke genelinde Konfederasyonlarla ortak olarak iş bırakma eylemlerinin başlayacağını belirtti. Karagöz, “Yüzde 1-2’lik bir artış bekliyoruz. Geçmiş toplu sözleşmelerde de böyle olmuştu. Taleplerimiz büyük ölçüde örtüşüyor: Biz yüzde 92 zam talep ederken, Memur-Sen yüzde 88 talep etti. Açlık sınırının 35 bin, yoksulluk sınırının 86 bin lira olduğu bir dönemde, en düşük devlet memuru maaşının en az 86 bin lira olması talebinde ısrarcıyız” diye konuştu.

Kamu emekçilerinin tepkisinin büyük olduğunu aktaran Karagöz, “Tabandan ciddi talep olursa konfederasyonların bir kısmı genel grev ve direnişi gündeme alabilir. Grev hakkı olmadan özgür toplu sözleşme süreci yürütmek mümkün değil” diyerek şu şekilde devam etti: “Kamu emekçisine verilen 8 bin 600 TL seyyanen zammın emeklilere de verilmesini ek ve yan ödemelerin temel ücrete dâhil edilerek emeklilik maaşına yansıtılmasını talep ediyoruz. Vergide adalet, mülakatın kaldırılması, liyakatin esas alınması, 3 bin 600 ek göstergenin tüm birinci dereceye gelmiş kamu çalışanlarına verilmesi taleplerimiz arasında.”

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ise hükümetin teklifine ilişkin şunları söyledi: “İktidar, öngördükleri enflasyon oranından ancak birkaç puan fazla bir düzenleme masaya getirebilir. Zaten öngördükleri enflasyon oranı hiç tutmamıştır. Yetkili sendikaların hiç bir direnişi yoktur. Büyük olasılıkla da danışıklı dövüşlü bir süreç yaşandığı çok açıktır. Biz kamu emekçilerle birlikte tüm ülke sathında iktidarın tutumunu teşhir edecek eylemlere devam edeceğiz. Ayrıca sarı sendikaları teşhir edeceğiz. Emekliler ölüm sınırında yaşamı kabul etmeyecektir.”