Kamu emekçisi için kritik gün: Hakem Kurulu'nun üçüncü toplantısı bugün

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin yaptığı başvuruyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere bugün üçüncü kez toplanıyor.

Kurul önceki gün ilk kez toplanmıştı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlanırken, toplantıdan memur zammına ilişkin bir karar çıkmadığı belirtilmişti.

İkinci görüşme ise dün gerçekleşti. Kamu İşveren tarafı ve sendikalar bir kez daha masaya oturdu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda gündeme zam oranı gelmedi. Konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçesini anlattı. 3. toplantıya bir zam teklifiyle gelinmesini istedi.

Hakem heyeti, 3. toplantısını bugün yapacak. Nihai kararın ise 27 Ağustos Çarşamba gününe kadar verilmesi gerekiyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE?

Hükümet, 2026 yılı için ilk teklifinde yılın ilk yarısına yüzde 10, ikinci yarısına ise yüzde 6 oranında zam önerdi. 2027 yılı için ise her iki yarıyıl için de yüzde 4’er zam teklifinde bulundu.

15 Ağustos’ta sunulan ikinci teklifte, bu oranlara ek olarak taban aylığa 1.000 TL artış önerildi.

18 Ağustos’ta gerçekleşen görüşmede ise hükümet, 2026 yılı için zam teklifini yüzde 11 + 7, 2027 yılı için ise yine yüzde 4 + 4 olarak güncelledi.