Kamu emekçisi Kadıköy'den seslendi: Bu teklifte kamu emekçisini memnun edecek ne var?

Ada Sude ATAK

2026-2027 yılları için kamuda yapılacak zam oranını belirleyecek olan 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde iktidarın sefalet dayatmasına karşı bugün 81 ilde iş bırakan kamu emekçileri, Kadıköy’de basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) üyesi memur statüsündeki kamu emekçileri, 12.30’da İstanbul Kadıköy Rıhtım’da bir araya geldi.

Basın açıklamasının okunmasından önce konuşan Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Ertuğrul Eroğlu, iktidarın kamu emekçileriyle adeta alay ettiği söyledi.

Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar ilk teklifini 12 Ağustos’ta yaptı. Kamu emekçilerine ve kamu emeklilerine maaşlarında 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 10 ikinci altı ayında yüzde 6, 2027 yılının ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yine yüzde 4 zam teklif etmiştir. İktidar geçtiğimiz cuma günü ikinci teklifini de açıkladı. Buna göre 12 Ağustos’ta yapılan ilk teklifin üzerine sadece mevcut taban aylığına bin TL artış teklif etti. İktidarın bu teklifinin anlamı maaşlarımızda günlük 33 liralık bir artış demektir. Bu zam değildir, bu ‘Sürünün’ demektir. 33 lirayla simit alsanız çay içemezsiniz. Çay içseniz simit yiyemezsiniz! Biz bu ülkenin değerlerini üretenler olarak hakkımız olanı istiyoruz."

"SEFALET ORANLARINI KABUL ETMİYORUZ"

Eroğlu’nun açıklamasının ardından Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Hüsniye Arapoğlu, KESK adına basın metnini okudu. Arapoğlu tarafından okunan metinde şu ifadeler yer aldı:

"Aslında ortada bir toplu sözleşme teklifi yoktur. Teklif yerine; 4 milyonu aşkın kamu emekçisini çalışırken daha fazla yoksulluk ile 2,5 milyon emekliyi ise daha fazla sefalet ile tehdit vardır. Vergi, harç ve cezaları yüzde 44 artırdılar. Gelir Vergisinden, ÖTV’ye KDV’ye tüm vergileri ortalamda yüzde 70 artırdılar. Sermayeye, patronlara teşvik üstüne teşvik vermeye, vergilerini affetmeye, faizden beslenen bir avuç asalak takımına dünyanın en yüksek faizini ödemeye devam ediyorlar. Tüm vergi yükünü bizlerin, halkın sırtına yıkıyorlar. Ama sıra bizim maaşlarımıza gelince her seferinde önümüze TÜİK’in sahte rakamlarını, hiçbir zaman tutmayan hedeflenen enflasyon rakamlarını koyuyorlar. Yoksulluk sınırının 2026 Ocak itibari ile en az 100 bin TL olacağı koşullarda bizlere sefalet oranları dayatıyorlar. ‘Talep ettiğiniz rakamları verirsek ekonominin, bütçenin dengesi bozulur’ diye nutuk atıyorlar. Ülkenin tüm dengelerini bozanların bu nutuklarına ‘Artık yeter’ diyoruz!"