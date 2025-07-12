Kamu emekçisi masanın dışında

BirGün / ANKARA

Kamu hizmetleri yıllardır süren politikalarla adım adım piyasanın insafına bırakılırken, emekçilerin talepleri toplu sözleşme masasında duyulmuyor. Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Özer Avanaş, kamu yönetiminin yıllardır neoliberal politikalar doğrultusunda şekillendirildiğini, özellikle sağlık ve eğitim alanlarında kamusal hizmetlerin sistematik olarak tasfiye edildiğine dikkat çekti. Yüksek sendikalaşma oranlarının aldatıcı olduğunu vurgulayan Avanaş, “örgütlü örgütsüzlük” diyerek bugünkü sendikal yapının temsilden uzak ve siyasal angajmanla şekillendiğini dile getirdi. Demokratikleşmeyen bir sendikal düzenin milyonlarca emekçinin iradesini yansıtmadığını ifade eden Avanaş’a, bu tabloya karşı birleşik bir mücadele çağrısında bulundu.

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Avanaş, kamu emekçilerinin gündemini değerlendirdi. BES Genel Başkanı Avanaş, kamu hizmetlerinin yıllardır süren piyasa koşullarına açılması politikasının, mevcut iktidarla birlikte ivme kazandığını vurguladı. Avanaş, 2003 sonrasında adım adım uygulamaya sokulan Kamu Yönetimi Temel Reformu Kanunu’nun, kamu hizmetlerinin piyasalaşmasının kilometre taşı olduğunu da hatırlattı.

Kamu emekçileri arasında görünürdeki yüksek sendikalaşma oranının aldatıcı olduğunu belirten Avanaş, gerçekte örgütlü bir örgütsüzlüğün yaşandığını ifade ederek “Kamu toplu sözleşme sistemi, emekçilerin taleplerini değil, siyasal iktidarın sınırlarını esas alan bir müzakere düzeni haline getirilmiştir. Toplu sözleşme görüşmeleri, emekçilerle devlet arasında değil; çoğu zaman siyasi angajmanı olan ‘yetkili’ konfederasyonlarla iktidar arasında yürütülen göstermelik toplantılara dönüşmüştür. Heyetlerin oluşumu, temsil adaletinden uzaktır. Masada oturanlar, çoğunlukla tabanın taleplerini değil, protokolü gözetmektedir. Oysa bu masalarda konuşulmayan her hak, kaybedilmiş bir haktır. Milyonlarca kamu emekçisinin yaşamı, dar bir klik tarafından belirlenmektedir” diye konuştu.

Avanaş, kamu emekçilerinin yaşadığı hak kayıplarının kalıcı biçimde giderilmesi için 4688 sayılı yasanın değişmesi ve sendikal yapının demokratikleşmesi gerektiğini vurguladı: “KESK ve KESK’e bağlı sendikalar ilkesel olarak emek mücadelesinin aynı zamanda barış ve demokrasi mücadelesi olduğunu kavrayan bir yerden sendikal mücadeleyi yürütmekteyiz. İçinde geçilen bu süreçte biz kamu emekçileri, kamu emeklileri, asgari ücretliler… yani toplumun kahır ağırlığı ağır bir yoksullaşma yaşarken, ülkede demokratik değerlerin hiçe sayılması, emekçi sınıfların uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımları tehdit eden idari tasarrufların açığa çıkması, hukukun iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda araçsallaştırılması bizlere mücadele çubuğunun nereye bükülmesi gerektiğine dair yeni görevler tayin etmektedir.

Aslan, ceylan, sırtlan ve zebra yan yana koşuyorsa orman yanıyor demektir. Bir durumu uzun süredir yaşamaktayız. Yaşamın bütün alanlarını tehdit eden bu çoklu sorunlara uygun, uzun soluklu birleşik bir emek ve sınıf mücadelesinin ortaya konulması acil görevimiz olmalıdır.”