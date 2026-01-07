Kamu emekçisinin yemeği de bütçeden çıktı: 2026 yemek bedelleri Resmi Gazete’de

2026 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personeli kapsıyor.

Tebliğin, 19 Kasım 1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine dayanılarak hazırlandığı belirtildi.

BEDELİN BİR KISMI BÜTÇEDEN, KALANI EMEKÇİDEN

Düzenlemeye göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için en fazla üçte ikisini, diğer iller için ise yarısını aşmamak kaydıyla kurum bütçelerinden karşılanacak.

Bütçeden karşılanamayan yemek bedeli ise öğle yemeği hizmetinden yararlanan kamu emekçilerinden alınacak.

2026 yılında öğle yemeği servisinden faydalanan personelden, Ek-1 listesinde belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli tahsil edilecek. Kurumlara ayrıca, personelin kadro veya pozisyon unvanı, hizmetin niteliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin sunulduğu koşulları dikkate alarak, belirlenen tutarların üzerinde yemek bedeli belirleme yetkisi de tanındı.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Tebliğ kapsamında alınacak günlük yemek bedelleri, 15 Ocak 2026 ile 14 Ocak 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Düzenleme 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümler Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.

2026 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan listede belirlenen tutarlar üzerinden 15/1/2026 tarihinden 14/1/2027 tarihine kadar günlük yemek bedeli alınacak.