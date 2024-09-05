Kamu görevlileri de soruşturulsun

Haber Merkezi

Maraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davası bugün başlıyor. Palmiye Sitesi’nde yakınlarını kaybeden aileler, "Katiller gününü gün etmeye devam ederken bunu izlemek istemiyoruz" diye konuştu.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Maraş’ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Palmiye Sitesi’nin 3 bloku da depremde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 150 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede müteahhitler Hacı Mehmet Ersoy, Ali Babaoğlu, jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu’nun ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Soruşturma kapsamında Ersoy ve Tarakçıoğlu, ifadelerinin ardından "adli kontrol kararı" ile serbest bırakılırken, Babaoğlu ise 18 aylık firar sürecinin ardından yakalanarak tutuklandı.

Palmiye Sitesi davasının ilk duruşması bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi, konuşan aileler, "Biz 18 aydır sevdiklerimiz toprak altında çürürken toprak üstünde çürüyenlerin geride kalanlarıyız. Ama katillerimiz, kaldıkları yerden hayata devam etmekle kalmamışlar, keyiflerine bakmaya devam etmişler. Gerçekten biz tükendik. Umarım adalet artık tecelli eder. Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.