Kamu görevlileri yargılanıyor: Fazilet Apartmanı davasında yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı davasında kamu görevlilerinin yargılanmasına başlandı, ana davada da son bilirkişi raporu dosyaya girdi. Mahkeme heyeti, ana davada tutuksuz sanıklar fırın işletmecileri Akın ve Ferihan Yağcı'nın duruşmadan vareste tutulmasına ve mütalaa için dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Fazilet Apartmanı'nın A Bloku'nun yıkılması sonucu 19 kişinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada alınan bilirkişi raporunda kusur atfedilen tutuksuz 10 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya; 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan haklarında 22 yıl 6’şar aya kadar hapisleri istenen blediyede görevli tutuksuz sanıklar Cuma T., Fahri Y., Hülya Ç., Mehmet D., Mehmet G., Metin H.,, Veli Ç., ve Zeynel Abidin Ş.,, taraf avukatları ile binada yakınlarını kaybedenlerin yakınları katıldı. Aynı suçtan yargılanan tutuksuz sanık Mehmet S'nin katılmadığı duruşmaya, diğer tutuksuz sanık Hacı Mehmet G., yaşadığı şehirden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

ANA DOSYA İLE BİRLEŞTİRİLMEDİ

Duruşmada sanıklar, suçlamaları reddederek o dönemdeki yürürlükte olan yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak karar verdiklerini belirtip, beraatlarini talep etti. Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, ana dosyanın geldiği aşama nedeniyle davaların birleştirilmesine yer olmadığına karar verip, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

ANA DAVADA 6'NCI DURUŞMA

Kamu görevlileri davasının hemen ardından mahkeme heyeti, Fazilet Apartmanı'nın ana davasının 6'ncı duruşmasına başladı. Davanın 6'ncı duruşmasına; ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma2 suçundan haklarında 22 yıl 6’şar aya kadar hapisleri istenen tutuksuz sanık müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul Mahmut Oktay Hartavi, taraf avukatları ile binada yakınlarını kaybedenler katıldı.

Aynı suçtan yargılanan diğer tutuksuz sanıklar fırın işletmecileri Akın Yağcı ile Ferihan Yağcı ise yaşadıkları şehirden SEGBİS sistemiyle duruşma salonuna bağlandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELDİ

Duruşmada mahkeme başkanı, talep ettikleri son bilirkişi raporunun Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderildiğini belirtti. Son raporda bilirkişi heyeti, statik proje müellifinin zemine yönelik bir değerlendirme olmaksızın projeyi hazırladığı, projede mevzuatta tanımlı yüklü düzgün yaylı hareketli yük hesap değerine uymadığı, müteahhidin bu projeye göre binayı inşa ettiği, müteahhit ve fenni mesulün inşa sırasında kullandığı malzemelerin kriterlere uymadığı, çelik donatıları gelişi güzel kullandığı, yapının katlarının ruhsata aykırı olarak 1 metre genişletildiği gerekçesiyle asli kusurlu olduğu belirtildi.

Belediyenin proje ve yapı kontrol birimlerinde görevlilerin ise asli kusurlu olduğu belirtilen raporda, zemin kattaki fırının işletmecilerine kusur atfedilmedi. Raporda; fırın ve fırın bacası veya her ikisinde ortaya çıkan sıcaklığın betonarme taşıyıcı sistem davranışı üzerindeki etkisine dair kanaat oluşturulmasının mümkün olmadığı, yapının inşa sürecinde edinilmiş olan 16 Aralık 1999 tarihli yapı ruhsatının A Blok yapısının taşıyıcı sistemine yönelik olmadığı; yapının inşa sürecinde yapının taşıyıcı unsurlarına zarar vererek statiğini bozacak mahiyette başkaca ruhsatsız tadilat gerçekleştirildiğine dair bir veri elde edilemediği belirtildi.

"MALZEMELERİ KONTROL ETME GÖREVİM YOK"

Duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul Mahmut Oktay Hartavi, savunma yaptı. Hartavi, savunmasında son raporun kendisine ulaşmadığını belirtirken; binanın müteahhit olarak değil de yapı ortaklığı şeklinde üyelerin ödediği aidatla yapıldığını, projeye uygunluğunu denetleme ve malzemelerin kalitesini kontrol etme görevinin olmadığını söyledi.

Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı da suçlamaları kabul etmeyerek, iş yerini fırın olarak alıp fırın olarak işlettiklerini ve hiçbir tadilat yapmadıklarını, kendileriyle ilgili yapılan şikayetlerin de her zaman kendi lehlerine sonuçlandığını belirtip, beraatlerini talep etti.

YENİ RAPOR TALEBİ REDDEDİLDİ

Binada yakınlarını kaybedenler, son bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirtip, dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, dava aşamasında alınan 2 bilirkişi raporu arasında bir çelişki olmadığından yeni bir raporun dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle talebi reddederken; Akın Yağcı ve Ferhan Yağcı'nın duruşmadan vareste tutulmasına ve dosyanın mütalaa için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.