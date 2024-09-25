Kamu görevlilerine dava açıldı

İstanbul Beşiktaş’ta 2 Nisan’da Masquerade isimli gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin öldüğü olaya ilişkin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları, ruhsatta imzası bulunan kamu görevlileri ile itfaiye çalışanlarının bulunduğu toplam 13 kişiye dava açıldı.

İDDİANAME HAZIR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, itfaiye çavuşu Fazlı Yavuz, eski itfaiye zabıta amiri Numan Bulburu, eski itfaiye müdür yardımcısı Tuncay Akdağ, eski itfaiye teknik müdür yardımcısı Şükrü Öztürk ile belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz’ın ‘‘görevi kötüye kullanma’’ ile ‘‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’’ suçlarından 2 yıl 6’şar aydan 17’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9 sanığın ‘‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’’ suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi.