'Kamu görevlisine hakaret' soruşturması: Ekrem İmamoğlu ifade verdi
Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan 'kamu görevlisine hakaret' soruşturması kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. İmamoğlu'nun ifade işlemleri yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak: AA-İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, 'kamu görevlisine hakaret' soruşturması kapsamında ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlarda bulunduğunu ifade etti.
Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla saqat 14.30 sıralarında Savcılığa ifade vermeye başladığı belirtildi.
Saat 15.30 itibarıyla Ekrem İmamoğlu’nun ifade verme işlemleri tamamlandı.