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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na ait boş kadrolarda değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na ait boş kadrolarda değişiklik yapıldı.

Güncel
  • 05.11.2024 00:24
  • Giriş: 05.11.2024 00:24
  • Güncelleme: 05.11.2024 00:25
Kaynak: ANKA
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na ait boş kadrolarda değişiklik

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na ait boş kadrolarda değişikliğe gidildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Merkez teşkilatında genel idari hizmetler sınıfında yer alan şoför ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni boş kadrolarında değişiklik yapıldı.

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