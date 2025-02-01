Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi.
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.
Söz konusu hatlar şöyle:
YHT
* Ankara-Eskişehir
* Ankara-Karaman
* Ankara-Konya
* Ankara-Sivas
* Eskişehir-Söğütlüçeşme
ANA HAT
* Ankara-Basmane
* Ankara-Halkalı
* Ankara-Kars
* Ankara-Kurtalan
*Ankara-Malatya
* Ankara-Tatvan
* Basmane-Eskişehir
*Denizli-Eskişehir
* Elazığ-Adana
* Isparta-Basmane
*Konya-Adana
*Konya-Basmane
* Sivas-Samsun
* Adana-Kayseri
* Adana-Mersin
* Afyonkarahisar-Eskişehir
* Ankara-Polatlı
* Basmane-Alaşehir
* Basmane-Nazilli
* Basmane-Bandırma
* Basmane-Denizli
* Basmane-Ödemiş
* Basmane-Söke
* Basmane-Tire
* Basmane-Uşak
* Divriği-Erzincan
* Divriği-Sivas
* Diyarbakır-Batman
* Elazığ-Tatvan
* Eskişehir-Kütahya
BÖLGESEL
* Eskişehir-Tavşanlı
* Gaziantep-Nizip
* Gebze-Adapazarı
* Halkalı-Edirne
* Halkalı-Uzunköprü
* Kars-Akyaka
* Konya-Karaman
* Kütahya-Balıkesir
* Manisa-Alaşehir
* Mersin-İskenderun
* Mersin-İslahiye
* Samsun-Amasya
* Sivas-Malatya
* Söke-Denizli
* Söke-Nazilli
* Zonguldak-Karabük
* Zonguldak-Gökçebey