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Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi.

Güncel
  • 01.02.2025 17:41
  • Giriş: 01.02.2025 17:41
  • Güncelleme: 01.02.2025 17:41
Kaynak: AA
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Fotoğraf: AA

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

Söz konusu hatlar şöyle:

YHT

* Ankara-Eskişehir

* Ankara-Karaman

* Ankara-Konya

* Ankara-Sivas

* Eskişehir-Söğütlüçeşme

ANA HAT

* Ankara-Basmane

* Ankara-Halkalı

* Ankara-Kars

* Ankara-Kurtalan

*Ankara-Malatya

* Ankara-Tatvan

* Basmane-Eskişehir

*Denizli-Eskişehir

* Elazığ-Adana

* Isparta-Basmane

*Konya-Adana

*Konya-Basmane

* Sivas-Samsun

* Adana-Kayseri

* Adana-Mersin

* Afyonkarahisar-Eskişehir

* Ankara-Polatlı

* Basmane-Alaşehir

* Basmane-Nazilli

* Basmane-Bandırma

* Basmane-Denizli

* Basmane-Ödemiş

* Basmane-Söke

* Basmane-Tire

* Basmane-Uşak

* Divriği-Erzincan

* Divriği-Sivas

* Diyarbakır-Batman

* Elazığ-Tatvan

* Eskişehir-Kütahya

BÖLGESEL

* Eskişehir-Tavşanlı

* Gaziantep-Nizip

* Gebze-Adapazarı

* Halkalı-Edirne

* Halkalı-Uzunköprü

* Kars-Akyaka

* Konya-Karaman

* Kütahya-Balıkesir

* Manisa-Alaşehir

* Mersin-İskenderun

* Mersin-İslahiye

* Samsun-Amasya

* Sivas-Malatya

* Söke-Denizli

* Söke-Nazilli

* Zonguldak-Karabük

* Zonguldak-Gökçebey

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