Kamu İhale Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımladı. Karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na Hamdi Güleç atandı.

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Fotoğraf: AA