Kamu ihaleleri israfın sembolü

Eylül 2021’de 11,9 milyon TL maliyetle “Mart 2023'te bitecek” denilerek yapımına başlanan SGK Nevşehir İl Müdürlüğü inşaatı halen tamamlanamadı. Kolonları, demirleri, taşıyıcı perdeleri pas tutan binanın tamamlanması için 20 Mayıs 2024’te 85,9 milyon TL’lik yeni bir anlaşma daha yapıldı.

İktidar, etkisi tartışılan genelgeler ile tasarrufu kırtasiye ve büro malzemeleri ile personel servisi gibi temel ihtiyaç kalemlerinde ararken kamu ihaleleri, israfın sembolü haline geldi. Plansızlık ve öngörüsüzlük nedeniyle maliyeti katlanan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi. Nevşehir’de Eylül 2021’de yapımına başlanan Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası’na yapılan harcama, öngörülen maliyeti sekiz kat aştı.

SGK İnşaat Emlak Daire Başkanlığı 30 Temmuz 2021’de Nevşehir İl Müdürlüğü binasının yapımı için ihale düzenledi. İhale kapsamında 20 Eylül 2021’de 11 milyon 911 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İhalenin tamamlanmasının ardından yüklenici, 27 Eylül 2021’de işe başladı. Bina inşaatının 30 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanacağı bildirildi. Ancak işler, planlandığı gibi gitmedi. İnşaat yarım kaldı, yüklenici işten çekildi.

MALİYET KATLANDI

SGK İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, yarım kalan binanın tamamlanması için 1 Nisan 2024 tarihinde yeni bir ihale daha düzenlemek zorunda kaldı. İhale kapsamında 20 Mayıs 2024 tarihinde Dinamik Yol Yapı İnşaat isimli şirket ile anlaşma sağlandı. Başkanlık ile şirket arasında 85 milyon 921 bin TL’ye el sıkışıldı. Binanın 11,9 milyon TL olarak öngörülen maliyeti, Mayıs 2024’te yapılan anlaşma ile yüzde 621 oranında arttı.

Binanın tamamlanması için düzenlenen ikmal ihalesi kapsamında hazırlanan dosyalara, durup tespit raporu da eklendi. Rapora göre, yarım kalan binanın kolon, demir ve taşıyıcı perdeleri pas tuttu. Yalıtım imalatları ile mekanik ve elektrik tesisatlarında da çok sayıda eksik olduğu belirtildi.