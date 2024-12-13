Kamu ihalelerinde adres değişmiyor

İlayda SORKU

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan “Bursa Gölecik Barajı İkmali” ihalesinin sonuç ilanı yayımlandı. 2 milyar 202 milyon 30 bin TL bedelle tamamlanan ihale, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Özdoğan Grup’a bağlı Özkar İnşaat’a verildi.

İhale Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Süresi 900 gün olarak belirlenen işin, sözleşme 14 Kasım 2024 ve projenin tamamlanması için son tarih 3 Mayıs 2027 olarak belirlendi.

İhaleyi kazanan Özkar İnşaat, AKP döneminde aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken şirketlerden biri. Şirket, 16 Kasım 2024’te 16 milyar 949 milyon TL bedelle aldığı Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren İhalesi ile de gündeme gelmişti. Aynı zamanda, Çine Adnan Menderes Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), Ayvalı Barajı ve HES, TCDD Ankara-Sivas Demiryolu gibi dev projeler de Özkar İnşaat tarafından üstlenilmişti.

Şirketin sahibi Zeynel Özdoğan, Erdoğan ile yakın ilişkilere sahip isimlerden biri olarak biliniyor. Özdoğan’ın sahibi olduğu Calista Luxury Resort, 2015 G20 Zirvesi sırasında dönemin ABD Başkanı Barack Obama’yı ağırlamış, Erdoğan’ın Özdoğan ailesine doğrudan talimat verdiği iddiaları basına yansımıştı.