Kamu ihalelerinin gözdesiydi: Şimdi ihaleye katılması yasaklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Resmi Gazete’de iki ihaleden yasaklanma kararı yayımladı. İki kararda da Akademi Yapı isimli şirketin 1’er yıl ihalelere katılması yasaklandı. Peki kim bu ihalelere katılması yasaklanan şirket?

Akademi Yapı aslında Özsoy Grup bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket. Grup kamudan 2024’e kadar milyarlarca liralık kamu ihalesi aldı. Grubun aldığı ihalelerden bazıları şöyle:

• İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

• İncirlik Üssü F16 simülatör binası

• Topkapı Sarayı ve Kocaeli Seka Kağıt Fabrikası restorasyonu

• 300 yataklı Bahçelievler Devlet Hastanesi

• 200 yataklı Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi

2024’ten itibaren ise işler değişti. Bugüne dek 150 projede imzası olduğu belirtilen ve tamamladığı işlerin bedeli 30 milyar TL olarak tahmin edilen gruba bağlı 3 şirket konkordato ilan etti. Bunlar Özsoy İnşaat Turizm AŞ, Yılmazer İnşaat AŞ ve ihalelere katılması yasaklanan Akademi Yapı Enerji AŞ idi.

DAVA DİLEKÇESİNDE İTİRAF: KAMUDAN FİYAT FARKI ÖDEMESİ ALINDI

Dava dilekçesinde şirketlerin mali sıkıntıya düşmelerinin gerekçelerine yer verildi. Dosyaya göre anılan sebeplerden öne çıkan bir kaçı özetle şöyle:

Kamuya yapılan işlerde zarar edildi. Kamu kurumlarının yaptığı fiyat farkı ödemeleri ise, zararı karşılamaya yetmedi. Şirketin yeni başladığı ve yüzde 15 seviyesinde olan bazı işler tasarruf kararnamesi kapsamında feshedildi. Bu da, anılan projelere yapılan harcama nedeni ile zarar edilmesine neden oldu. 2023’teki faiz artışları, finansmana erişimi güçleştirdi. Finansman maliyetleri de bu süreçte arttı. Yapılan işler için 60 günlük borçlanma yapılabiliyor. Ancak tahsilat ise 120 günü buluyor. Bu da şirketin mali dengesini bozdu. Kurlardaki artış ile enflasyondaki yükseliş devam eden projelerin finansman ve maliyet yükünü arttırdı. Tahsilat da gecikince, kesilen çeklerin ödemeleri ile nakit ödemeler yapılamadı.

2024 Nisan ayındaki konkordato ilanının ardından şirketlere belli bir süre verilirse toparlanabileceği kaydedildi. Fakat süreç böyle gelişmedi. Son olarak ise 12 Eylül’de İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin konkordato mühletini 3 ay uzattı. Buna rağmen Akademi Yapı’nın ihalelere katılması ise yasaklandı. Karar gerekçe olarak ise sadece “Kamu İhale Kanunu” gösterildi.