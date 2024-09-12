Kamu ihaleleriyle zenginleşti: Limak, 'Dünya'nın en büyük 50 Uluslararası Müteahhidi' arasında!

İnşaat sektörü alanında yayın yapan Engineering News-Record’un (ENR), dergisi müteahhitlik firmalarının merkezlerinin bulunduğu ülkeler dışındaki gelirlerini esas alarak hazırladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ 2024 yılı listesini açıklandı.

Limak İnşaat, Türkiye dışındaki mühendislik projeleri ve yatırım büyüklüğü ile dünya sıralamasında 48’inci sıraya yükseldi.

Şirket, 2022 yılında da ENR'nin yaptığı listede ilk 50'de yer almıştı.

Dergiye göre Limak İnşaat, listedeki Türk şirketleri arasında da liderliğe yükseldi.

KAMU İHALALERİ İLE BİLİNİYOR

Kamuoyunda beşli çete olarak bilinen Limak İnşaat, Türkiye'de aldığı kamu ihaleleri ile biliniyor.

Türkiye'de şirketlerin aldığı kamu ihaleleri arasındaki 104,5 milyar TL'den 11 milyar 60 milyon 975 bin TL'lik ihale Limak İnşaat'a gidiyor.

Limak İnşaat'ın aldığı kamu ihalesi sayısı ise 21 olarak kayda geçmişti.

VERGİ MUAFİYETİ TANINIYOR

Limak İnşaat, Kamu-Özel İşbirliği ya da Yap-İşlet-Devret projeleri ile de biliniyor.

Şirket, KDV istisnası ve vergi muafiyeti gibi çok sayıda ayrıcalıktan yararlanıyor.

2010-2024 döneminde Limak İnşaat'ın 19 farklı projede teşvik aldığı ortaya çıkmıştı.

EN ÇOK KAMU İHALESİ ALAN 10 ŞİRKETTEN 5'İ TÜRKİYE'DE

Ayrıca Dünya’da en çok kamu ihalesi alan 10 şirketten 5’i ise Türkiye’de bulunuyor.

Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2'nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7'nci sırada bulunuyor.

2020 yılı verilerine göre Türkiye içinde en çok kamu ihalesi alan 10 şirketin sıralaması işe şöyle: Limak Holding Cengiz Holding Kolin Grubu MNG Holding IC Holding Astaldi Kalyon Grubu Özaltın TAV Sabancı Holding