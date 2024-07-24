Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen, TBMM Genel Kurul gündemine taşınan ve sendikalar tarafından mevzuata aykırı olduğu ifade edilen yüzde 1 barajının iptali için destek istedi.

Güncel 24.07.2024 01:36 Giriş: 24.07.2024 01:36

Güncelleme: 24.07.2024 01:43 Kaynak: ANKA

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