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Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen, TBMM Genel Kurul gündemine taşınan ve sendikalar tarafından mevzuata aykırı olduğu ifade edilen yüzde 1 barajının iptali için destek istedi.

Güncel
  • 24.07.2024 01:36
  • Giriş: 24.07.2024 01:36
  • Güncelleme: 24.07.2024 01:43
Kaynak: ANKA
Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti
ANKA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Meclis’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, adalete, eşitliğe ve sendikal anlayışa uygun olmayan %1 ve %2 barajı uygulamasının Anayasa ve mevzuata uygun olmadığını belirterek, baraj uygulamasının iptali yönünden destek vereceklerini vurguladı.

TBMM’de gerçekleşen görüşmeye, Konfederasyon’un Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ ile birlikte konfederasyon yetkilileri katıldı. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de yer aldı.

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