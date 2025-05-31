Kamu işçileri sözleşme beklerken tediye geldi

Emek Servisi

600 bin kamu işçisi ile aileleri Kamu Çerçeve Protokolü’nde iktidarın vereceği teklifi bekliyor. İktidarın teklifi geciktirmesi, pazarlık masasının da geç kurulmasına yol açıyor. İşçilerin gözü kulağı teklifteyken iktidardan kamu işçisine Protokol değil, tediye ‘müjde’si geldi.

İşçilerin, zaten alacakları tediye için Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2025 yılında devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler, ilave tediyenin birinci yarısını 2 Haziran’da, ikinci yarısını ise 17 Aralık’ta alacak.

Kurban Bayramı öncesi yapılacak ilk ödeme, çalışanların hesaplarına yatırılacak. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre tediye ödemeleri 6772 sayılı Kanun kapsamına giren işçilere yatırılacak.