Kamu işçileri sözleşme masası için bekleyişte

Ekonomi Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO'nun 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde kamu işçilerinin zam beklentilerine ilişkin konuştu. 600 bin işçiyi ilgilendiren ve iktidarın zam teklifi yapmaması üzerine tıkanan Kamu Çerçeve Protokolü'nde teklif yine ötelendi. Bakan Işıkhan, protokole ilişkin ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını bildirdi.

Görüşmelerde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş, ortak zam tekliflerini 3 ay önce 27 Şubat'ta sunmuş, kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in teklif vermemesi üzerine pazarlık masası kurulamamıştı. Türk-İş ve Hak-İş'in teklif taslağında, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemler için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi talepleri yer alıyor.

TÜHİS'in teklifi için, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'olur' kararı beklenirken Işıkhan "İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Teklifin ardından pazarlıkların Haziran ayında başlaması halinde, sözleşme en kısa sürede tamamlansa dahi TÜHİS üyesi 328 kamu kurumunda ayrı toplu iş sözleşmesi masalarının kurulması gerekiyor. 328 işyerinin tamamında sözleşmelerin imzalanmasının Eylül ve Ekim aylarını bulabileceği belirtiliyor. Kamu Çerçeve Protokolü, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini ve MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerini de doğrudan belirleyici nitelik taşıyor.