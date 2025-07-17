Kamu işçilerinden iş bırakma eylemi

Tez-Koop-İş Sendikası üyesi kamu işçileri, Türk-İş'in aldığı eylem kararları doğrultusunda bugün iş bıraktı.

İşçiler, Saraçhane’den başlattıkları yürüyüşü İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü girişine kadar sürdürdü.

Burada gerçekleştirilen basın açıklamasında, Türk-İş İstanbul Birinci Bölge Başkanı Halil Faki Erdal, “Yüzde 17 zammı alın, başınıza çalın! Gelin diyorsunuz geliyoruz, gidin diyorsunuz gidiyoruz. Fazla mesai diyorsunuz yapıyoruz. TÜİK’in enflasyon oranlarına inanmıyoruz. Bizim karşımıza komik rakamlarla gelmeyin dedik. Vergide adalet istiyoruz dedik. İşçiye geldiği zaman para yok. Çarşıyı pazarı gezin, ona göre teklif verin. Alnımızın terini istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini istiyoruz. Hakça pay istiyoruz. Ayağınızı denk alın, işçinin tokadı ağır olur. Bunu sandıkta görürsünüz.” diye konuştu.

Ardından basın metnini okuyan Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No.lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, şunları söyledi:

“Bugün buradan soruyoruz, hangi temel gıdaya yüzde 16 zam geliyor? Ekmeğe yüzde 20 zam yapılmışken işçilere yüzde 17 zam teklifinizi nasıl açıklayacaksınız? Sizler bir zam kandırmacasının içindesiniz. Yaşasın iş, emek, sözleşme mücadelemiz!”