Kamu işçilerine ikramiye ödemesi tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlendi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

MADEN İŞÇİLERİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalışan işçilere, aynı Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık 2026 tarihinde verilecek.

Karar, 8 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.