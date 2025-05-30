Kamu işçilerine ilave tediye: Ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine 2025 yılı ilave tediye ödemeleri için tarih belli oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesi, ikinci yarısı ise yılın sonunda ödenecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısını Kurban Bayramı'ndan önce 2 Haziran tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak.