Kamu işçilerine ilk zam teklifi açıklandı

Kamu işçilerini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri kapsamında hükümeti temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarıyla yapılan toplantının ardından ilk zam teklifini sundu.

TÜHİS tarafından yapılan teklife göre, 2025 yılının ilk 6 ayı için kamu işçilerine yüzde 16 oranında zam önerildi. Aynı yılın ikinci yarısında ise zam oranı yüzde 8 olarak belirlendi. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 oranında zam teklifi sunuldu.