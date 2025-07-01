Kamu işçisi AKP’nin kapısına dayanacak

EMEK SERVİSİ

İktidarın Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında kamu işçisine sunduğu zam teklifi sefalet düzeyini geçmezken ikinci teklif işçi temsilcisi Türk-İş’i greve yaklaştırdı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Cuma günü bir teklif verdiler, vermeselerdi daha iyi olurdu. 16’yı, 17 yaptılar. Akıl tutulması gibi bir şey. Sıkıntılarımız had safhada devam ediyor. Teklifi verenler, ne görüyorlar, ne duyuyorlar. Kasıtlı mı yapıyorlar onu da bilmekte zorlanıyorum. Akıl tutulması” diye konuştu.

Atalay yeni eylem planlarını açıklayarak “Bu ülkede 75-80 milyon çalışıyoruz. 5-6 milyonluk bir insan topluluğuna bakıyoruz. Yaşamak, nefes almak, evimize gıda götürmek istiyoruz. Bizim bunu bu ücretlerle yapma şansımız yok. Şansımız sıfır. Sendikaların, işçilerin taleplerine bir an evvel kulak verin. Yerine getirin. Aldığımız eylem kararlarına devam ediyoruz. Yenilerini de önümüzdeki günlerde ekleyeceğiz. En son ki eylem kararı bir gün işe gitmemek. Arkadaşlarımız AK Parti il binalarında taleplerini dile getirecekler. Akabinde de Ankara başta olmak üzere 81 ilde sendikacıların tespit edeceği bir yerde süresiz oturacaklar. Ondan sonra grev zamanı geldiğinde herkes noksansız uygulayacak” dedi.