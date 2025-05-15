Kamu işçisinin TİS süreci: 3’üncü toplantı yarın

Kamuda yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen süreçte 3’üncü toplantı 16 Mayıs Cuma günü yapılacak.

İşçiler adına Türk-İş ve Hak-İş’in katıldığı toplantılarda, ücret zammına ilişkin talepler masada bekliyor. İşçi tarafı, günlük brüt taban ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, ardından 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bu artışlara ek olarak yüzde 10 oranında refah payı verilmesini talep ediyor.

TÜHİS’TEN HÂLÂ BİR TEKLİF YOK

Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ücret teklifine dair henüz bir şey söylemedi. Kamu işçileri, TÜHİS’in bu sessizliğini düşük ücrete razı etme planının bir parçası olarak görüyor.