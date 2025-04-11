Kamu işletmeleri 7 kat borca battı

AKP iktidarı boyunca ‘verimsiz’ ya da ‘yük’ olarak nitelendirilerek özelleştirilen kamu iktisadi teşekküllerinden geriye kalanlar borç içinde yüzüyor. Asıl görevi kamu yararına üretim yapmak, stratejik alanlarda ülkenin ihtiyacını karşılamak olan kuruluşlar ekonomik krizi gölgeleme ve iktidara oy kazandırma aracına dönüştü. Bu görev KİT’lerin borçları ve görev zararının her geçen yıl daha da büyümesine neden oldu.

Aralarında ÇAYKUR, BOTAŞ, EÜAŞ ve TMO gibi önemli kuruluşların da yer aldığı 22 KİT’e ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre 2023 yılında 798 milyar 294 milyon lira olan borç tutarı, 2024 yılının son çeyreğinde 932 milyar 675 milyon liraya ulaştı. Kuruluşların 2020 yılında 32 milyar 657 milyon lira olan dış borçları 214 milyar 629 milyon liraya çıktı.

Dış borçların da 116 milyar 448 milyon lirası Hazine garantili borçlardan kaynaklandı. Özellikle seçim dönemlerinde iktidarın propaganda aparatı haline dönüştürülen KİT’lerin toplam borçları 2020-2024 döneminde 7,5 kat arttı.

GÖREV ZARARI KATLANDI

Rapor, seçim ekonomisinin kamuya faturasını açığa çıkardı. Seçim vaatleri ve enflasyonu gölgeleme görevlerinden kaynaklanan görev zararı da katlandı. 2023 yılında 337 milyar 418 milyon lira olan görev zararı, 2024 yılında 449 milyar 590 milyon liraya çıktı. İktidarın ekonomi politikası nedeniyle mali dengeleri bozulan kuruluşlar arasında en büyük görevlendirme gideri, 222,3 milyar lira ile BOTAŞ’ın oldu. BOTAŞ’ı 209,1 milyar lira ile EÜAŞ, 10,3 milyar lira ile TMO takip etti.