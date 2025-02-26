Kamu kaynağı 2025’te yine ‘yatıp yuvarlanacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yatıp yuvarlanırsınız” diyerek müjdelediği millet bahçeleri için yapılan harcamalara bir yenisi daha eklendi.

2024 yılında inşa edilen millet bahçeleri için 3,2 milyar TL’lik kamu kaynağı kullanılırken 2025 yılının ilk millet bahçesinin maliyeti de hesaplandı.

Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz milyonlarca yurttaşı en temel ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakırken Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine inşa ettirilecek millet bahçesinin on milyonlarca lira yutacağı öğrenildi.

AKP’li Ünal Yılmaz idaresindeki Gümüşhane Kelkit Belediyesi’nin, 2025 yılının ilk millet bahçesi anlaşmasına imza atan belediyesi olduğu bildirildi. İdare, toplam 15 bin 30 metrekare üzerine inşa edilecek millet bahçesi için 2024 yılı gelir bütçesinin yüzde 10'u kadar maliyete imza attı. On milyonlarca liralık kaynak kullanılarak millet bahçesi inşa edilecek Kelkit’in nüfusunun yalnızca 39 bin olması dikkati çekti.

GEÇERLİ TEKLİF SAYISI İKİ

Kelkit Belediyesi 17 Aralık 2024 tarihinde, “Kelkit Çayı Kenarı Millet Bahçesi Yapım İşi” ihalesi düzenledi. Kelkit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında 37 milyon 324 bin 876 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı. İhaleye üç şirket teklif verirken tekliflerin birini geçersiz sayan ihale komisyonu, geçerli teklif sayısını ikiye düşürdü.

Teklifleri inceleyen ihale komisyonu, nihai kararını 9 Ocak’ta verdi. Kelkit Çayı kenarına yapılacak millet bahçesi için 9 Ocak’ta D Mühendislik Yapı Gıda ve İhtiyaç Maddeleri isimli şirket ile masaya oturuldu. Belediye, şirket ile 31 milyon 940 bin TL’lik sözleşme kapsamında el sıkıştı.

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PARA YUTAN BAHÇELER

Millet bahçeleri için 2024 yılında harcanan toplam tutar, bahçelerin kamu bütçesine yükünü ortaya koyuyor. 2024 yılında inşa edilen millet bahçeleri için harcanan toplam para, 3 milyar 284 milyon 771 TL ile ifade ediliyor.

2024 yılına ihalesi yapılan bazı millet bahçeleri ve maliyetleri şöyle sıralanıyor:

• Ankara Millet Bahçesi’nde Yürüme Yollarının Tadilatı ile C Blok ve Fuar Alanı Revizyonu: 59,5 milyon TL (Altındağ Belediyesi)

• İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi: 2,2 milyar TL (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

• Millet Bahçesi Hıdırlık Hizmet Tesisi Tadilatı: 7,9 milyon TL (Çorum Belediyesi)

• Kılavuzlu Millet Bahçesi: 27 milyon TL (Kahramanmaraş Belediyesi iştiraki)

• Rize İli Merkez İlçesi Millet Bahçesi: 423,6 milyon TL (TOKİ)