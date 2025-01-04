Kamu kaynağı bahçeye yuvarlandı

AKP’li belediyelerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da millet bahçeleri için kesenin ağzını açtı. Türkiye’nin yapı stokunu depreme hazırlamada yaşanan zafiyet başta olmak üzere kritik önemi bulunan çok sayıda alana kaynak ayıramayan bakanlık, millet bahçeleri için hemen her yıl rekor harcamalara imza attı.

BirGün, millet bahçeleri için 2024 yılında harcanan toplam tutarı hesapladı. Buna göre, 2024 yılında inşa edilen millet bahçeleri için toplam 3 milyar 284 milyon 771 TL’lik kamu kaynağı kullanıldı. Ocak-Aralık 2024 döneminde imza atılan 3,2 milyar TL’lik millet bahçesi harcamasının büyük bölümünü, Atatürk Havalimanı’nın pistleri kırılarak inşa edilen millet bahçesi için yapılan harcama oluşturdu.

PARA YUTAN BAHÇELER

2024 yılına ihalesi yapılan ve toplam 3,2 milyar TL’lik kamu kaynağı kullanılan bazı millet bahçeleri ve maliyetleri şöyle sıralandı:

• RTE Millet Bahçesi Mutfak Sanatları Etrafı Çevre Düzenleme: 1,9 milyon TL (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

• Ankara Millet Bahçesi’nde Yürüme Yollarının Tadilatı ile C Blok ve Fuar Alanı Revizyonu: 59,5 milyon TL (Altındağ Belediyesi)

• İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi: 2,2 milyar TL (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

• Millet Bahçesi Hıdırlık Hizmet Tesisi Tadilatı: 7,9 milyon TL (Çorum Belediyesi)

• Kılavuzlu Millet Bahçesi: 27 milyon TL (Kahramanmaraş Belediyesi iştiraki)

• Seymen Millet Bahçesi Otopark, Yol Ve Kavşak Düzenlemesi: 32,2 milyon TL (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

• Dadaloğlu Millet Bahçesi: 17 milyon TL (Kaman Belediyesi)

• Sancaktepe Millet Bahçesi: 144,5 milyon TL (Sancaktepe Belediyesi)

• Rize İli Merkez İlçesi Millet Bahçesi: 423,6 milyon TL (TOKİ)