Kamu kaynağı savruluyor: Maliyette 25 kat artış

AKP iktidarlarında kamu ihaleleri, “İktidara yakın çevreleri zenginleştirme aracına” dönüştürüldü. İktidara yakın müteahhitler, kamudan aldıkları yüksek maliyetli ihaleler nedeniyle servetlerine servet kattı. Dev ihaleler ile sermaye gruplarını adeta fonlayan iktidar, öngörüsüzlük ve plansızlık nedeniyle milyarlarca lirayı da çöpe attı.

Rize, Trabzon, Sakarya, Ordu ve Samsun’a, “Şehir hastanesi modeli” ile inşa edilen hastanelerin yapım süreçleri de “AKP’nin plansızlığı nedeniyle milyarlarca liralık kamu kaynağı çarçur ediliyor” eleştirilerini akıllara getirdi. Hastanelerin yapım maliyeti, Ocak 2026 itibarıyla öngörülen maliyetin 25 kat üzerine çıktı.

ÖNGÖRÜSÜZLÜK BİLANÇOSU

Ordu Şehir Hastanesi'nin temeli 2020 yılında atıldı. Hastanenin toplam 878 milyon 629 bin TL’lik harcama ile 2023 yılında tamamlanacağı belirtildi. 2023'te tamamlanacağı belirtilse de 2026 yılı itibarıyla halen tamamlanamayan Ordu Şehir Hastanesi’nin proje tutarı, 23 milyar 46 milyon 700 bin TL’ye yükseldi.

2020’de temeli atılan Sakarya Şehir Hastanesi’nin yapım maliyeti de çarpıcı noktalara tırmandı. 2023 yılına kadar 976 milyon 244 bin TL’lik harcama ile tamamlanacağı kaydedilen hastanenin tamamlanma yılı 2026’ya uzatıldı, maliyeti ise 18 milyar 914 milyon 300 bin TL’ye ulaştı.

Temeli 2020’de atılan hastanelerden olan Samsun Şehir Hastanesi’nde de tablo değişmedi. Toplam 882 milyon 940 bin TL’ye tamamlanacağı belirtilen hastane, öngörülen sürede tamamlanamadı. Hastanenin yapım maliyeti 2026 yılı itibarıyla kayıtlara, 13 milyar 615 milyon 300 bin TL olarak geçti.

Trabzon ve Rize’deki şehir hastanelerindeki maliyet artışı da “Böyle öngörüsüzlük olmaz” yorumlarına yol açtı. Temelleri 2020’de atılan ve 2023 yılında bitirileceği belirtilen hastaneler, 2026 yılı itibarıyla halen faaliyet geçemedi. Trabzon’daki hastanenin maliyeti 882 milyon 940 bin TL’den 14 milyar 271 milyon 300 bin TL’ye, Rize’deki hastanenin maliyeti ise 784 milyon 835 bin TL’den 20 milyar 104 milyon 700 bin TL’ye kadar artış kaydetti.

FAHİŞ MALİYET ARTIŞI

Şehir hastanesi modeliyle inşa edilen beş hastanenin maliyetlerindeki artış yüzdeleri, şöyle sıralandı:

• Ordu Şehir Hastanesi: Yüzde 2 bin 523

• Sakarya Şehir Hastanesi: Yüzde bin 837

• Samsun Şehir Hastanesi: Yüzde bin 442

• Trabzon Şehir Hastanesi: Yüzde bin 516

• Rize Şehir Hastanesi: Yüzde 2 bin 461