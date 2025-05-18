Kamu kaynağı suya gömüldü: Kolin yaptı, yağmur aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 21 Kasım 2020 tarihinde, Kayseri Anafartalar – Şehir Hastanesi – YHT Garı Tramvay Hattı projesinin temelini attı. İhale, Kolin İnşaat ile Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Uzka İnşaat’a verildi.

İhale sözleşmesinin detayları ancak 28 Ocak 2021 tarihinde açıklanabildi. Sözleşme kapsamında bakanlık ile Kolin-Uzka iş ortaklığı arasında 376 milyon 493 bin TL’lik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Toplam yedi kilometrelik tramvay hattını kapsayan proje, iki yıl içinde tamamlanarak açıldı. Proje kapsamında hattın üzerindeki yollar da yeniden düzenlenerek alt geçitler inşa edildi.

SUYLA DOLAN ALTGEÇİTLER

Kasım 2020’de imzalanan sözleşme kapsamında 376 milyon 493 TL’ye inşa edilen altgeçitler, 13 Mayıs’ta suyla doldu. Kayseri’deetkili olan sağanak yağış nedeniyle altgeçitlere dolan sular, uzun süre tahliye edilemedi. Yurttaşlar, araçları ile altgeçitlerde mahsur kaldı.

2020’de 376,4 milyon TL harcanarak yapımına başlanan, 2023 itibarıyla ise aktif olarak kullanıma sunulan hattın ilk sağanak yağışta sulara teslim olması tepki çekti. BirGün’e konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaşananları, “Bu tablo, sadece bir altyapı eksikliği değil, kamu kaynaklarının plansız, denetimsiz ve liyakatsiz bir şekilde kullanıldığının acı bir sonucudur” ifadeleriyle yorumladı.

Altgeçitlerin, inşasından kısa bir süre sonra su altında kalmasını, “Ciddi bir mühendislik, denetim ve yönetim sorunu” olarak yorumlayan Genç, şunları söyledi: “Bu görüntülerle birlikte yalnızca vatandaşlar değil, kamu kaynakları da her yağmurda boşa akmaktadır. Halkın vergileriyle yapılan projelerin göstermelik değil, uzun ömürlü ve güvenli olması gerekir. Aksi takdirde bu kent, 30 yılın sonunda hâlâ ilk yağmurda felç olan bir şehir olarak anılmaya devam eder.”