Kamu kaynağı yine çarçur edildi

Ağustos 2021’de 8,9 milyon TL harcanan Kütahya’daki ilkokul inşaatı yarım kaldı. Okul binasının tamamlanması için 36,8 milyon TL daha harcandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Kütahya’da yarım kalan Abdurrahman Paşa İlkokulu’nun yapım süreci, kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumun en çarpıcı örneklerinden birini oluşturdu. 27 Ağustos 2021 tarihinde yapımına başlanan ve 8 milyon 933 bin TL harcanan okul inşaatının yarım bırakıldığı ortaya çıktı. Okulun yapımını üstlenen şirket ile yapılan anlaşma feshedilirken inşaatta gerçekleştirilen durum tespit çalışmaları, kamu kaynağının adeta çarçur olduğunu ortaya koydu.

İNŞAAT ATIL DURUMDA

Kütahya İl Özel İdaresi’nde görevlendirilen ekibin yarım kalan okul inşaatında gerçekleştirdiği durum tespit çalışmaları, bir rapor haline getirildi. Raporda, okulda yarım kalan işler sıralandı.

45,7 MİLYONA FIRLADI

Okul inşaatına yönelik Durum Tespit Raporu’na göre, zemin kat ile bodrum bir ve bodrum ikinci katların demir, beton ve kalıp imalatları tamamlanmadı. Spor salonu kısmında ise bodrum perde ve kolon filizlerinden sonraki imalatlar yarım bırakıldı. Okulun temel drenaj boru imalatı da gerçekleştirilmedi. Toplam 8,9 milyon TL’lik harcamaya karşın atıl bırakılan okulun temeli, toprak ile doldu. Okul binası içerisindeki ince imalatlardan hiçbirinin de tamamlanmadığı bildirildi. Öte yandan şantiye alanının da güvenlik tedbirleri alınmadan kaderine terk edildiği kaydedildi. Yarım kalan okul inşaatında yapılan durum tespitinin ardından 10 Ekim’de, inşaatın tamamlanması için ikmal ihalesi düzenlendi. Türkiye’deki inşaat maliyetlerinde yaşanan artışa ayna tutan ihale kapsamında, rekor harcamaya imza atıldı. Ağustos 2021’de 8,9 milyon TL’lik harcama ile tamamlanması planlanan okulun inşaatı için 30 Ekim’de yapılan anlaşmanın maliyeti 36 milyon 850 bin TL oldu. Böylelikle, Kütahya Abdurrahman Paşa İlkokulu’nun yapım 8,9 milyon TL olması planlanan yapım maliyeti, 45,7 milyon TL’ye fırladı. Okulun yapımının 1 Kasım 2024 tarihine kadar bitirileceği belirtildi.