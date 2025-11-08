Kamu kaynağıyla propaganda: Belediye bütçesinden hediye

Kamu kaynaklarının propaganda için kullanılmasının çarpıcı bir örneği açığa çıkarıldı. Gümüşhane Belediyesi’nin mali hesaplarında yapılan incelemeler, “Bu kadarı da olmaz” dedirten bir ayrıntıyı ortaya koydu. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerden çok kısa bir süre önce belediye bütçesinden 2 milyon TL'den fazla para ödenerek defalarca hediye alındığı belirlendi.

AKP’li Ercan Çimen, Mart 2019’daki yerel seçimlerde Gümüşhane Belediye Başkanlığı’na seçildi. Çimen, Mart 2024’teki yerel seçimler için de AKP’nin adayı oldu.

KAYNAKLAR SEFERBER

Mart 2024’te AKP, Gümüşhane’yi ittifak ortağı MHP’ye kaybetti. Belediye, seçimlerde MHP adayı Vedat Soner Başer’e geçti. Belediyenin mali hesaplarında yapılan incelemeler ise seçimleri kaybeden AKP adayı ve Gümüşhane Belediyesi eski başkanı Ercan Çimen'in kamu kaynaklarını seferber ettiğini gözler önüne serdi.

SEÇİMDEN DÖRT GÜN ÖNCE

AKP’li Çimen'in, Ocak-Mart 2024 döneminde belediye bütçesinden toplam 2 milyon 124 bin 674 TL’lik hediye aldığı öğrenildi. Hediye harcama kalemlerinden üçünün, seçimlerden yalnızca dört gün önce, 26 Mart’ta gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

AKP’li Ercan Çimen’in belediye bütçesinden yerel seçimler öncesinde 2,1 milyon TL’lik hediyelerden bazılarının alınma tarihleri ve tutarları ise şöyle sıralandı: