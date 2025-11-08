Kamu kaynağıyla propaganda: Belediye bütçesinden hediye
AKP'nin Mart 2024 seçimlerinde Gümüşhane Belediyesi adayı olan Ercan Çimen’in, seçimlerden kısa bir süre önce belediye bütçesinden milyonlarca liralık hediye aldığı ortaya çıktı. 2019’da başkan seçilen ve 2024 için bir kez daha aday gösterilse de koltuğunu kaybeden Çimen'in seçim öncesi aldığı hediyelerin toplam tutarı 2,1 milyon TL olarak hesaplandı.
Kamu kaynaklarının propaganda için kullanılmasının çarpıcı bir örneği açığa çıkarıldı. Gümüşhane Belediyesi’nin mali hesaplarında yapılan incelemeler, “Bu kadarı da olmaz” dedirten bir ayrıntıyı ortaya koydu. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerden çok kısa bir süre önce belediye bütçesinden 2 milyon TL'den fazla para ödenerek defalarca hediye alındığı belirlendi.
AKP’li Ercan Çimen, Mart 2019’daki yerel seçimlerde Gümüşhane Belediye Başkanlığı’na seçildi. Çimen, Mart 2024’teki yerel seçimler için de AKP’nin adayı oldu.
KAYNAKLAR SEFERBER
Mart 2024’te AKP, Gümüşhane’yi ittifak ortağı MHP’ye kaybetti. Belediye, seçimlerde MHP adayı Vedat Soner Başer’e geçti. Belediyenin mali hesaplarında yapılan incelemeler ise seçimleri kaybeden AKP adayı ve Gümüşhane Belediyesi eski başkanı Ercan Çimen'in kamu kaynaklarını seferber ettiğini gözler önüne serdi.
SEÇİMDEN DÖRT GÜN ÖNCE
AKP’li Çimen'in, Ocak-Mart 2024 döneminde belediye bütçesinden toplam 2 milyon 124 bin 674 TL’lik hediye aldığı öğrenildi. Hediye harcama kalemlerinden üçünün, seçimlerden yalnızca dört gün önce, 26 Mart’ta gerçekleştirilmesi dikkati çekti.
AKP’li Ercan Çimen’in belediye bütçesinden yerel seçimler öncesinde 2,1 milyon TL’lik hediyelerden bazılarının alınma tarihleri ve tutarları ise şöyle sıralandı:
- 7 Şubat 2024: 240 bin 24 TL
- 13 Şubat 2024: 240 bin TL
- 16 Şubat 2024: 240 bin TL
- 26 Mart 2024: 239 bin TL
- 25 Mart 2024: 234 bin 600 TL