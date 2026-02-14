Kamu kaynağıyla ziyafet

AKP iktidarı döneminde kamu alımlarında sıkça başvurulan ve “suiistimale açık” olarak nitelendirilen doğrudan temin yöntemli alımlarının çarpıcı bir örneği gün yüzüne çıktı. TCDD 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün doğrudan temin yöntemiyle makam katına defalarca yemek söylediği tespit edildi.

MASADA YOK YOK

TCDD 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün, herhangi bir ihale gerçekleştirilmeksizin Mart-Aralık 2025 döneminde gerçekleştirdiği alımların detayları dikkati çekti.

TCDD 6’ncı Bölge Müdürlüğü, Mart-Aralık 2025 dönemini kapsayan 10 ayda, “temsil ve organizasyon” adı altında toplam 23 doğrudan temin alımı gerçekleştirdi. Müdürlüğün makam katına alınacak ürünler için gerçekleştirilen alımlar kapsamında yapılan harcama kayıtlara, 40 bin 201 TL olarak geçti.

Alımların detayları ise doğrudan temin yöntemini kullanma biçiminin çarpıcı bir örneğini oluşturdu. Müdürlüğün makam katına, 23 defa kebap, tantuni, sulu yemek ve tatlı söylendiği bildirildi. TCDD 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nce Mart-Aralık 2025 döneminde gerçekleştirilen doğrudan temin ile yapılan alımların bazıları ve alım yapılan işletmeler şöyle sıralandı:

• 27 Mart 2025: 4 bin 545 TL - Baba Kebap

• 2 Nisan 2025: 2 bin 272 TL - Zeki Usta Yemek

• 7 Mayıs 2025: 2 bin 182 TL - Adana YRS Catering

• 28 Nisan 2025: 1059 TL - Ankara Dönercilik

• 10 Kasım 2025: 2 bin 970 TL - Melih Gıda

• 24 Aralık 2025: 1272 TL - Hacı Naifoğulları Gıda