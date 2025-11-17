Kamu kurumları da sorumlu

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin davalarda bir ilk yaşandı. 112 kişinin yaşamını yitirdiği Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Arıkan Sitesi’ne ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi.

Raporda, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) 2020’de yayımladığı Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı’nda binanın bulunduğu bölgenin açıkça riskli olarak belirtilmesine rağmen, AFAD İl Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurumları ve yerel yönetim yöneticilerinin görevlerini ihmal ettiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

4 Kasım görülen beşinci duruşmada mahkemeye mimar, şehir plancısı, jeoloji ve geoteknik yüksek mühendisi ile yüksek inşaat mühendislerinden oluşan beş kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor sunuldu. Bilirkişi raporunda, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘‘Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2020’’ raporunda stadyum ve çevresi olarak belirtilen riskli alanın dava konusu Arıkan Sitesi’nin yakın çevresinde yer aldığı ifade edildi. Raporda “AFAD İl Müdürlüğü tarafından dava konusu yapının bulunduğu alanla ilgili tespitler yapılmış olmasına rağmen dosyada herhangi bir bildirim, tebliğ veya yapının deprem dayanımının incelenmesi için gerekli yazışmaların yapılmadığı, AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere raporun dağıtımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlükleri veya yerel yönetim yöneticilerinin görev ve sorumlulukları kapsamında ayrı ayrı sorumlu oldukları anlaşılmıştır’’ ifadelerine yer verildi.