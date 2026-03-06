Kamu madenleri için karar verildi

Emek Servisi

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı maden ocaklarında üretimin durdurulmasına ilişkin açılan davada karar çıktı. Zonguldak 4. İş Mahkemesi, Üzülmez Müessesesi için davanın kabulüne ve üretimin yeniden başlamasına hükmederken, Kozlu ve Karadon müesseseleri yönünden davayı reddetti.

Zonguldak 4. İş Mahkemesi’ndeki duruşmaya Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, TTK Üzülmez, Karadon ve Kozlu müessese müdürleri, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, siyasi parti temsilcileri ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada TTK avukatı Gökhan Belhan, bilirkişi raporunun eksik incelemeye dayandığını savunarak raporun hükme esas alınamayacağını belirtti. Belhan, bilirkişi heyetinin keşif veya yerinde inceleme yapmadan dosya üzerinden rapor hazırladığını ifade etti.

TTK Üzülmez Müessese Müdürü Ümit Yılmaz Değirmenci de kapatma gerekçesinin ikinci fanın bulunmaması olduğunu belirterek bilirkişi raporunun dosyayla ilgisi olmayan tespitler içerdiğini savundu.

Kozlu Müessese Müdürü Yusuf Aydın ise bilirkişi raporuna kapsamlı itirazda bulunduklarını, keşif yapılmadan hazırlanan raporun hukuka aykırı olduğunu söyledi. Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız da kurtarma kafeslerinin manuel olarak devreye giren jeneratöre bağlı olduğunu belirterek rapordaki bazı tespitlerin hatalı olduğunu ifade etti.

Mahkeme hakimi, Üzülmez Müessesesi yönünden davanın kabulüne ve üretimin yeniden başlamasına, Karadon ve Kozlu müesseseleri yönünden ise davanın reddine karar verildiğini açıkladı. Gerekçenin ayrıntılı kararda yer alacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, Zonguldak’taki Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk müesseselerinde yaptıkları denetimlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından eksiklikler tespit edildiği gerekçesiyle üretimin durdurulması yönünde rapor hazırlamıştı. Zonguldak Valiliği ocaklarda iş durdurma kararını uygulamaya koymuştu.

Armutçuk Müessesesi için ise Karadeniz Ereğli 1. İş Mahkemesi’nde 27 Şubat’ta görülen davada üretimin yeniden başlamasına karar verilmişti.