Kamu malları peş peşe satıldı

31 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kamuya ait taşınmazların özelleştirilmesine devam edildi. Diyarbakır’dan Aydın’a, Ankara’dan İstanbul ve Antalya’ya kadar birçok şehirde Hazine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Sümer Holding ve kamu şirketlerine ait arsalar sermayeye devredildi.

Satışlar milyarlarca liralık bedellerle gerçekleşti. Kararlarla birlikte turizm bölgelerindeki kıyı arazileri, büyükşehirlerdeki değerli arsalar ve Anadolu’daki üretim alanları özel şirketlere bırakıldı. İktidar, ekonomik krizin faturasını yine halkın ortak mallarını elden çıkararak kapatmaya çalıştı.

DEVASA DEVİR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Çolaklı Mahallesi’nde 21 bin metrekareyi aşan taşınmaz ve üzerindeki yapılar 2,8 milyar TL’ye Polen Turizm’e satıldı. Aynı bölgede ikinci teklifi veren Süral Ltd. ortak girişimine de 2,8 milyar TL’lik bedelle satış hakkı tanındı. Side ve Sorkun mahallelerindeki taşınmazlar da 92 milyon TL ile 150 milyon TL arasında değişen bedellerle özel şirketlere devredildi. İstanbul’da TCDD ve Sümer Holding arazileri elden çıkarıldı İstanbul Maltepe’de TCDD’ye ait 8 bin metrekarelik taşınmaz 787 milyon TL’ye Vahit Karaaslan’a satıldı. Tuzla Aydınlı’da Sümer Holding ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan toplam 80 bin metrekarelik alan ise 2 milyar TL bedelle Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devredildi.

Ankara Çankaya’daki Çayyolu Mahallesi’nde Hazine’ye ait iki parsel, toplamda 230 milyon TL’ye Laçin Grup İnşaat’a satıldı. Başkentteki değerli arsaların da özelleştirme kapsamında sermayeye aktarılması dikkat çekti. Muş’un Şenoba köyünde Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait 44 bin metrekarelik taşınmaz ve üzerindeki yapılar 62 milyon TL bedelle Bin Hasat Tarım’a devredildi. Satışla birlikte enerji şirketine ait taşınmaz da özel mülkiyete geçti.

Aydın’ın Kuşadası ve Söke ilçelerindeki Hazine taşınmazları için konut, turizm ve ticaret alanı kullanım kararları getirildi. Diyarbakır Lice’deki arsalar da küçük sanayi, park ve yol alanı olarak imar planına işlendi. Böylece kamu taşınmazlarının gelecekteki satışı için zemin hazırlandı.