Kamu muhasebatına ilişkin ret ve iade işlemleri elektronik ortamda yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kamu muhasebatına ilişkin ret ve iade işlemleri elektronik ortamda yapılacak.

Ekonomi 22.05.2024 09:50 Giriş: 22.05.2024 09:50

Güncelleme: 22.05.2024 09:53 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA