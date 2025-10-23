Kamu parasıyla jest

İletişim Başkanlığı, 24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Başkanlığa, dönemin İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Sabah Gazetesi yazarı Fahrettin Altun atandı. Altun, birçok uygulamasıyla “Kamuoyundaki algıyı iktidar lehine yönetmek” ile suçlandı. İletişim Başkanlığı’nın, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilmesine yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen Fahrettin Altun, yedi yıl boyunca sürdürdüğü İletişim Başkanlığı görevinden 10 Temmuz 2025 tarihinde alındı.

Altun’un yeni görev yeri, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı oldu. Kuruluşundan itibaren İletişim Başkanı olarak görev yapan Altun’un TİHEK’e atanması, “Tenzili rütbe” olarak nitelendirildi. Altun’un İletişim Başkanlığı’ndan alınmasının ardından gözler, başkanlığın harcamalarına çevrildi.

Kuruluşu itibarıyla her yıl bütçesini katlayarak artıran ve milyarlarca lira harcayan İletişim Başkanlığı’nın 2024 yılında gerçekleştirdiği harcamaların detayları da yayımlandı. Başkanlığın harcamalarının içindeki, “Hediye amaçlı alınan taşınırlar” kalemi dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce İletişim Başkanlığı’na yönelik hazırlanan Kesin Hesap Cetveli’ne göre, başkanlık 2024 yılında 7 milyon 708 bin 230 TL’lik hediye aldı.

TOPLAM 4,1 MİLYAR TL

İletişim Başkanlığı, Fahrettin Altun’un başkanlığının son dönemini kapsayan Ocak-Temmuz 2025 döneminde 4,1 milyar TL’lik kaynak kullandı. Başkanlığın toplam 4,1 milyar TL’ye ulaşan Ocak-Temmuz 2025 dönemi harcaması, aylara göre şöyle sıralandı:

• Ocak: 445 milyon 414 bin TL

• Şubat: 704 milyon 144 bin TL

• Mart: 416 milyon 233 bin TL

• Nisan: 624 milyon 954 bin TL

• Mayıs: 507 milyon 619 bin TL

• Haziran: 436 milyon 609 bin TL

• Temmuz: 1 milyar 25 milyon 14 bin TL