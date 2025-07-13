Kamu parasıyla ziyafet: TCDD Müdürü’nün kebap aşkı

Kamuya, yalnızca 2024 yılında 250 milyar 385 milyon 592 bin TL’lik fatura kesilen doğrudan temin yöntemli alımlarının çarpıcı bir örneği gün yüzüne çıktı.

TCDD 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün doğrudan temin yöntemiyle makam katına defalarca yemek söylediği öğrenildi.

TCDD 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün, herhangi bir ihale gerçekleştirilmeksizin 13 Mart ile 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği ihalelerin detayları dikkati çekti. Müdürlüğün yemek ve tatlı için 77 günde on binlerce lira para harcadığı tespit edildi.

DOĞRUDAN TEMİN İLE 30 BİN LİRA

TCDD 6’ncı Bölge Müdürlüğü, 13 Mart 2025 ve 29 Mayıs 2025 dönemini kapsayan 77 günde, “Temsil ve organizasyon” adı altında toplam 17 doğrudan temin alımı gerçekleştirdi. Müdürlüğün makam katına alınacak ürünler için gerçekleştirilen alımlar kapsamında yapılan harcama kayıtlara, 30 bin 35 TL olarak geçti.

Alımların detayları ise doğrudan temin yöntemini kullanma biçiminin çarpıcı bir örneğini oluşturdu. Müdürlüğün makam katına, 77 gün içinde 17 defa kebap, tantuni, sulu yemek ve tatlı söylendiği bildirildi.

13 Mart – 29 Mayıs döneminde TCDD 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen doğrudan temin ile yapılan alımların bazıları ve alım yapılan işletmeler şöyle sıralandı:

27 Mart: 4 bin 545 TLBaba Kebap

2 Nisan: 2 bin 272 TL Zeki Usta Yemek

16 Nisan: 763 TL Mekân Tantuni

29 Mayıs: Bin 240 TL Polo-Bar Gıda

7 Mayıs: 2 bin 182 TL Adana YRS Catering

28 Nisan: Bin 59 TL Ankara Dönercilik