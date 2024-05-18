Kamu personelleri de yargılanmalı

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya’da annesini, kız kardeşini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Döne Kaya, bugün Adalet Nöbeti’nin 3’üncüsünü tuttu. Adil yargılama ve adalet talebiyle eylem yaptığını söyleyen Kaya, “En alt kademeden en üst kademeye kadar yargılamaların başlamasını istiyoruz. Henüz görülen deprem davalarından hiçbirinde kamu personelleri dosyaya dahil edilmedi. Benzer acılar yaşanmasın istiyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ



6 Şubat depremlerinde Hatay Antakya’daki Fuat Koku Sitesi’nde 65 kişi yaşamını yitirdi. Sitede yaşayan annesini, kız kardeşini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Döne Kaya, Ankara’daki Olgunlar Madenci Anıtı’nın önünde 3. Adalet Nöbeti’ni tuttu.

Adil yargılanma ve adalet talebinde bulunan Kaya, yetkililere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Biz artık adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Giden canlarımızın bu adalete ihtiyacı var. Suçlar hâlâ ortada. Sadece müteahhitin oğlu ve yapı denetimden bir kişi tutuklu. Biz, 6 Şubat depreminin sonuçlarını inşaat mühendisi, yapı denetim ve müteahhit üçlemesi içinde gidip gelmesini istemiyoruz. En alt kademeden en üst kademeye kadar yargılamaların başlamasını istiyoruz.

Henüz görülen deprem davalarından hiçbirinde kamu personelleri dosyaya dâhil edilmedi. 2020 İzmir Depremi’nde yıkılan bir apartmanın dün görülen duruşmasında daha yeni kamu görevlilerinin yargılanmasına başlandı. Üzerinden 4 yıl geçti… Biz 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları olarak bu kadar geç adaletin tecelli etmesini istemiyoruz. Benzer acılar yaşanmasın istiyoruz.”