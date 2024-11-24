Kamu sağlığı için emekçiler ayakta

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Arjantin'de aşırı sağcı Başkan Javier Milei'nin uyguladığı 'şok terapi', ülkede pek çok kesimin tepkisini çekmeye devam ediyor. Son olarak başkent Buenos Aires'te toplanan yüzlerce sağlık çalışanı, Milei'nin politikalarına karşı protesto düzenledi. Hekimler, hemşireler ve her alandan sağlık çalışanları, kamu sağlık sistemindeki bozulmaya karşı ses yükseltti.

Başkentteki devlet hastanesi Garrahan'da çalışan sendikalı sağlık emekçilerinin öncülündeki yürüyüş, yüzlerce sağlık emekçisiyle büyüdü.

Sağlık çalışanları, daha iyi yaşam ve çalışma koşulları ile enflasyon karşısında eriyerek değersizleşen ücretlerinin iyileştirilmesini talep etti. Garrahan'da çalışanlara ödenen ikramiyeler nedeniyle Sağlık Bakanı Mario Lugones, hastane yönetiminin istifasını istemiş, kimi hastanelere de acil servislerin kapatılacağı bilgilendirmesi yapılmıştı.

Milei'nin ekonomi politikalarının sağlık yatırımlarını kısıtlamayı da içermesi, sağlık çalışanlarının ücret kaybı yaşamasına da yol açtı. Kendini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Milei, bir yıl önce göreve geldiğinde başlattığı ekonomi programıyla dikkat çekiyor. Yüksek enflasyonla boğuşan ülkede Milei, kamu hizmetlerinden yaptığı kesintiler ve kapatılan kamu kurumlarıyla 'dezenflasyon programı' uyguluyor. Yılın ilk yarısında yüzde 11'lik kesimin yoksulluk sınırı altında kaldığı ülkede, özel sağlık hizmetlerine erişim de imkansız hale geldi. Yoksullaşan halk, kamucu sağlık politikaları talep ediyor.

Geçtiğimiz hafta ülkede üniversite fonlarının veto edilmesi, kamu kurumlarının daha fazla ödenek kriziyle karşı karşıya kalacağı ve art arda kapanacağının sinyalini verdi. Hafta boyunca öğrenciler, devlet üniversitelerine eğitim fonunu kısıtlayan Milei'ye karşı sokağa çıktı, fakülteleri işgal ederek eylem yaptı. Milei'nin eğitimden sonraki hedefinin sağlık hizmetleri olduğu tahmin edilirken ülkede gittikçe yoksullaşan Arjantinliler, daha fazla kamusal sağlık hizmeti talep ediyor.