Kamu-Sen'den "ek zam ve refah payı" talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, beraberindeki konfederasyon üyeleriyle genel merkezde yaptığı basın açıklamasında, bugün açıklanan 2025 yılına ait enflasyon verileriyle memur maaşlarının enflasyon karşısında ne kadar eridiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Kahveci, "Ne var ki kamu çalışanları ve emekliler için bütçede ayrılan payın yetersiz olduğu, artık herkesin malumu olan bir gerçektir. Bütçeler, temenniler üzerinden değil, hayatın ve ekonominin somut gerçekleri esas alınarak hazırlanmalıdır" dedi. Kahveci, "TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon ile çarşıda, pazarda, mutfakta vatandaşın birebir yaşadığı enflasyon aynı değildir" ifadesini kullandı.

Kahveci, 2026 yılı için memur ve emekliler lehine bir revizyon yapılmaması durumunda, gelir dağılımındaki adaletsizliğin daha da derinleşeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Külfeti memura yükleyip nimeti esirgemek kabul edilemez. Yaşanan kayıpların telafisi için kamu çalışanlarına ek zam yapılmalı, alım gücünün artırılması amacıyla refah payı verilmelidir. Çünkü memurun alım gücü düştüğünde piyasa daralır, ekonomi yavaşlar, sosyal denge bozulur. Kamuda yalnızca memurlarımızın alamadığı bayram ikramiyesi uygulaması, adalet ve eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Memurlar da bu devletin görevlisidir ve bayram ikramiyesini herkes kadar hak etmektedir. 2023 yılı temmuz ayında yürürlüğe giren ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmamasıyla görev aylığı ile emekli maaşı arasındaki uçurum daha da büyümüştür. Memur emeklilerine çalışırken aldıkları maaşın yalnızca yüzde 45'i oranında emekli maaşı bağlanması, sistemin ne kadar adaletsiz olduğunu açıkça göstermektedir."

Kahveci, dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi gerektiğine işaret etti.