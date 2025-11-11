Kamu şirketindeki hortum ‘görülmedi’

Türkiye futbolundaki yasa dışı bahis iddiası, büyük bir skandala dönüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dün tutuklandı. Özkaya “Müsabaka sonucunu etkileme” ile suçlanıyor.

Yasa dışı bahis soruşturmasının Murat Özkaya ile derinleşmesi, gözleri Özkaya’nın Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na bağlı Central Oto Kiralama şirketindeki yöneticilik dönemine çevirdi. Özkaya’nın 2019 ve 2020 yıllarında imza attığı usulsüzlükler, mali denetimler ile açığa çıkarıldı. Sayıştay raporlarına da yansıyan usulsüz işlemler için yargı ayağı harekete geçmedi.

FİLM GİBİ VURGUN

Kamu kurumlarındaki çürümeyi gösteren çarpıcı örneklerden olan Central Oto Kiralama bünyesinde yaşananlar, “Filmlere konu olacak vurgun” yorumlarına yol açtı. BirGün’ün 2019 yılında gündeme taşıdığı usulsüzlüğün detayları, mali denetim raporlarına şöyle yansıdı:

Central Oto Kiralama’nın 2021 yılında bankalardan aldığı toplam 400 milyon TL’lik kredi, Şubat 2021’de görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özkaya’nın özel şirketine, “Araç alım avansı” olarak verildi. 2019 yılında da şirkete 650 milyon TL araç alım avansı verildiği, avans karşılığında alınan araçların toplam bedelinin yalnızca 144 milyon 365 bin TL olduğu belirlendi.

2020 yılında ise vurgun daha da büyüdü. Central Oto Kiralama Yönetim Kurulu Kararı ile bankalardan alınan 1,9 milyar TL’lik kredinin tamamı, 15 parça halinde Murat Özkaya’nın şirketine aktarıldı. Özkaya’nın yönetiminde yer aldığı kuruma, sahibi olduğu ticari işletmeden satın aldığı araçların büyük bölümünün ise şartnamede belirtilen koşulları karşılamadığı anlaşıldı. Sayıştay denetçileri, Central Oto’nun, Özkaya’nın şirketinden satın aldığı araçların 779’unu aynı gün sattığını fark etti. Satılan araçların bir bölümünün, Özkaya’nın Metal Oto isimli şirketi ile yoğun ticari ilişkisi olan başka bir şirkete satıldığı anlaşıldı.

SPONSOR OLDULAR

Şirketin isim ve logosunun Tuzlaspor A.Ş. futbol takımı ile Eyüpspor futbol takımının forma göğüs reklamı olarak kullanıldı. Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili şirketin pazarlama müdürü, genel müdürü ve yönetim kurulu başkanıyla görüşen Sayıştay denetçileri, “Böyle bir sponsorluktan bilgimiz yok” yanıtını aldı.

FUTBOLCULAR PFDK’YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları iddiasıyla 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti bahis oynadığı gerekçesiyle aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da olduğu 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu kararla birlikte TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları 2 hafta ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 27 Ekim'de, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı. PFDK'ya sevk edilen hakemlerden 149'u 8 ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları almıştı.

TFF’den Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen hakem Zorbay Küçük'le ilgili açıklama geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Küçük’ün idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesinin incelendiği ifade edilirken idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiği bildirildi.